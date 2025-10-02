Dos muertos y tres heridos en atentado contra una sinagoga en Manchester

Autoridades confirmaron la muerte de dos personas y otras tres heridas, después de que un hombre arremetiera con su vehículo contra un grupo de fieles que asistían a una ceremonia religiosa en una sinagoga de Mánchester, en Reino Unido.

El hecho ocurrió durante la festividad religiosa del Yom Kipur, el día más sagrado para los judíos, donde el sospechoso, intentó apuñalar a varios de ellos.

El atacante, fue abatido a tiros por la policía, y todavía no se ha divulgado su identidad por temas de precaución.

La policía ha calificado el hecho como "atentado terrorista", aunque por el momento no ha informado acerca de los móviles del asesino. Además, las autoridades han confirmado que han efectuado dos arrestos relacionados con el ataque.

También se dio a conocer que el atentado pudo haber sido mucho peor, ya que el asesino llevaba un chaleco con explosivos, y trató de entrar en el templo, pero la acción del guardia de seguridad de la sinagoga y de varios fieles se lo impidió.

Mira la programación en Red Uno Play