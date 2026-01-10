¿Quién es Lamisha Musonda, el exjugador belga que reveló enfrentar sus últimos días de vida?

Lamisha Musonda, exmediocampista belga de 33 años, sorprendió al mundo del fútbol al anunciar en su cuenta de Instagram que le quedan solo unos días de vida debido a una grave enfermedad. El mensaje, acompañado de fotos que recorren su trayectoria, dejó a fanáticos y colegas consternados.

Nacido el 27 de marzo de 1992 en Bruselas, Musonda es hijo de padres zambianos y creció en una familia apasionada por el fútbol. Formado en las divisiones inferiores del Anderlecht, en 2012 fue fichado por Chelsea junto a sus hermanos Charly y Tika Musonda. Aunque integró el plantel principal del club inglés, no llegó a debutar oficialmente.

Tras su paso por Chelsea, jugó en KV Mechelen de Bélgica, y más tarde en clubes españoles como Llagostera y Palamós, además de Mazembe en la República Democrática del Congo. A lo largo de su carrera, Musonda destacó por su talento en el mediocampo, pero decidió retirarse en 2020 tras un período sin continuidad en el fútbol profesional.

En su mensaje, Musonda reflexionó sobre su vida y el apoyo de su familia:

“He tenido que afrontar la realidad: mi salud es crítica y ahora lucho por mi vida. Mi familia y yo seguimos luchando y no me rendiré hasta mi último aliento”, escribió, pidiendo oraciones y apoyo.

Excompañeros y figuras del fútbol ya han enviado mensajes de aliento, incluidos Romelu Lukaku y Matías Suárez. Musonda también agradeció las muestras de cariño, resaltando que su fuerza proviene de las lecciones aprendidas en el fútbol, la escuela y la vida misma.

