Deportes

¡Conmoción! Jugador de 16 años pierde la vida tras ser impactado por una bala perdida

El jugador fue alcanzado por un proyectil sin rumbo y perdió la vida, causando profundo dolor en Independiente del Valle de Ecuador.

Martin Suarez Vargas

05/11/2025 15:49

El futbolista de 16 años Miguel Nazareno, de la cantera del Independiente del Valle. Foto: Internet.
Ecuador.

Escuchar esta nota

El jugador Miguel Nazareno de las divisiones menores de Independiente del Valle fue impactado por un disparo mientras se encontraba en su casa, lo que provocó su fallecimiento y causó profundo pesar en el fútbol ecuatoriano, según informaron medios de aquel país.

El jugador de 16 años, integrante de la cantera del club Independiente del Valle, perdió la vida en la ciudad de Guayaquil tras ser alcanzado por un proyectil sin rumbo en medio de un tiroteo, según informó el medio digital Primicias.

El club ecuatoriano lamentó el hecho y expresó su dolor mediante un comunicado oficial:

“Lamentablemente fue víctima de la inseguridad que afecta a nuestro país”.

La muerte del joven deportista se suma a otros casos que reflejan la ola de violencia que atraviesa Ecuador, como el asesinato del también juvenil Jostin Mero, del club Manta, y el del futbolista Jonathan “Speedy” González, ocurrido en septiembre.

