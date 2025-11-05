Joven de 24 años muere por rabia tras contacto con cachorro de 3 meses, según el Sedes

Tras confirmarse que la muerte de una joven de 24 años en Cochabamba se produjo por rabia humana, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) Santa Cruz dio a conocer que la estudiante de medicina se contagió de esta mortal enfermedad al haber tenido contacto con un cachorro de apenas tres meses de edad.

Carlos Hurtado, jefe de Epidemiología del Sedes, indicó, en una conferencia de prensa, que la joven se encontraba realizando su servicio rural en el municipio de Chimoré, lugar donde tuvo el contacto con el cachorro, a solo un mes de graduarse de la carrera de Medicina en Cochabamba.

“Se nos confirmó desde el laboratorio Inlasa de La Paz que el resultado fue positivo para rabia humana. Esta paciente tiene como antecedente haber tenido contacto con un cachorro de tres meses de edad en la zona donde ella hacía su práctica médica para egresar el próximo mes como médico en el departamento de Cochabamba”, afirmó Carlos Hurtado.

La paciente murió de camino a Cochabamba

En Santa Cruz, el caso se conoció el viernes 31 de octubre, cuando la joven fue internada en una clínica privada de un municipio bajo sospecha de rabia humana; sin embargo, 48 horas después fue dada de alta a pedido de su familia por razones económicas.

“Fue dada de alta debido a unos factores económicos y es conducida a la ciudad de Cochabamba por los familiares; lamentablemente, 48 kilómetros antes de llegar a este departamento, la persona fallece”, precisó Hurtado.

Tras la coordinación con el Ministerio y el Sedes de Cochabamba, se le tomaron algunas pruebas para confirmar la patología y, hoy, el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa) en La Paz confirmó que el resultado fue positivo.

Buscan contener el brote de la enfermedad

Según Hurtado, luego de confirmarse el caso de rabia humana, está realizando una investigación en la zona para realizar la “contención del brote” de la enfermedad, por lo que se realizará búsqueda de todas las personas que tuvieron contacto con la paciente en la clínica sin haber cumplido con las medidas de seguridad, puesto que existe la posibilidad de que se pueda contagiar a través de la saliva.

