Un hombre muere tras ser 'noqueado' en plena avenida 6 de Agosto

La noche del lunes 3 de noviembre, un violento episodio terminó con la vida de un hombre en la avenida 6 de Agosto. Según muestran las cámaras de seguridad, un conflicto entre personas que al parecer estaban en situación de calle escaló hasta un desenlace fatal.

En las imágenes se observa cómo un hombre agrede a otro, y un tercer sujeto se acerca con la intención de mediar y proteger a la víctima. La reacción del agresor fue inmediata y violenta, propinó un golpe que tumbó al mediador al suelo. El impacto provocó que la víctima cayera de nuca, lo que le ocasionó la muerte en el lugar.

Vecinos del sector relataron con consternación el hecho y exigieron mayor seguridad en la zona. “Intentó ayudar y perdió la vida por eso. Esto no puede seguir pasando”, señaló un testigo.

Desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) informaron que el caso está siendo investigado para dar con el responsable, quien actualmente se encuentra prófugo. La comunidad espera que la justicia actúe con rapidez para esclarecer este trágico incidente.

