Un macabro hallazgo se registró este martes en la ciudad de La Paz, donde un hombre fue encontrado sin vida flotando dentro de la represa de Milluni, ubicada cerca de La Cumbre. El hecho generó alarma entre los comunarios de la zona, quienes alertaron de inmediato a las autoridades.

El comandante de Bomberos, coronel Pavel Tobar, informó a Red Uno que personal especializado fue desplazado hasta el lugar para realizar el rescate del cuerpo.

“Por las condiciones del área y la hora, estamos utilizando un bote especial, reflectores y equipos de rescate para recuperar el cuerpo con todas las medidas de seguridad”, señaló Tobar.

El operativo está a cargo de 20 bomberos, que partieron desde la avenida Sucre hacia el sector de Milluni, enfrentando bajas temperaturas y un terreno de difícil acceso.

Las imágenes del cuerpo flotando fueron difundidas por comunarios del lugar, quienes de manera desesperada alertaron a las autoridades.

