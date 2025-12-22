Taxis advierten ajuste de tarifas tras nuevo precio del combustible

El transporte libre y de aplicación solicitó la regulación de las tarifas ante la emergencia generada por el incremento en el precio del combustible. El dirigente del sector, Jaime Caraballo, explicó que el alza en el costo del GNV y de la gasolina está afectando directamente a los transportistas, quienes no cuentan con una normativa que establezca un monto fijo por carrera o por kilómetro recorrido.

Caraballo señaló que, al no existir una ley que regule las tarifas, el servicio de taxi se maneja bajo el principio del libre mercado, lo que impide definir un aumento específico por kilómetro. Indicó que cualquier ajuste debe considerar no solo el precio del combustible, sino también el costo de los repuestos, que pese a la libre importación, no han registrado una reducción en el mercado.

El dirigente aclaró que, por el momento, no se puede aplicar un incremento oficial debido a la falta de una base legal. Sin embargo, advirtió que las tarifas tenderán a subir de acuerdo con la oferta y la demanda.

“No nos vamos a aprovechar de esta situación aumentando un 50% o 100%, pero de que va a haber un aumento, va a haber”, sostuvo el dirigente del transporte libre.

Mira la programación en Red Uno Play