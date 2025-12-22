¡Vota ya! El escenario vibra en la final de La Gran Batalla y el público tiene la última palabra

La emoción está al máximo y tu voto puede definir al equipo campeón de la segunda temporada.
21/12/2025 21:16
La gran final de La Gran Batalla ya se vive a pura emoción y tú eres parte clave del espectáculo. El escenario vibra con talento, pasión y shows de alto nivel, mientras los equipos finalistas lo dejan todo por llevarse la corona.
El público tiene la última palabra y puede inclinar la balanza apoyando a su favorito desde cualquier lugar del país. Tu voto cuenta y puede marcar la diferencia en esta noche decisiva.
Ingresa ahora y vota por tu equipo:
No te quedes fuera de esta batalla final. Participa, vota y sé parte del momento que define al campeón.
