¡Comenzó la gran final! La Gran Batalla ya se vive a pura emoción

Los tres equipos finalistas ya están tras bambalinas y se preparan para una noche decisiva llena de emoción, show y competencia.
21/12/2025 21:01
¡Llegó el gran momento! Este domingo inició la gala final de la segunda temporada de La Gran Batalla, el programa de imitación y entretenimiento más importante de la televisión boliviana.
Tres equipos finalistas compiten por llevarse la corona y consagrarse campeones, en una noche donde el talento, la pasión y el espectáculo se apoderan del escenario. Los famosos darán todo por el todo, presentando sus mejores galas y shows, con el objetivo de cerrar la temporada a lo grande.
Desde las graderías, cientos de personas ya vibran la gran final, alentando a sus favoritos entre gritos, aplausos y ovaciones que elevan la intensidad del espectáculo.
El reconocido artista Diego Ríos estuvo amenizando al público en la previa del programa.
El público vuelve a ser protagonista, ya que tiene en sus manos la decisión final. A través del voto digital, podrá definir qué equipo se coronará campeón de esta segunda temporada.
🔗 Enlace para la votación:
👉 https://voto.reduno.com.bo/
Sigue todos los detalles de esta gala final y no te pierdas ni un solo instante del show que mantiene en vilo al país entero.
