TEMAS DE HOY:
Atraco a mano armada ACCIDENTE COCHABAMBA - ORURO

26ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

¡Comenzó la gran final! La Gran Batalla ya se vive a pura emoción

Los tres equipos finalistas ya están tras bambalinas y se preparan para una noche decisiva llena de emoción, show y competencia.

Silvia Sanchez

21/12/2025 21:01

¡Comenzó la gran final! La Gran Batalla ya se vive a pura emoción. Foto Red Uno.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

¡Llegó el gran momento! Este domingo inició la gala final de la segunda temporada de La Gran Batalla, el programa de imitación y entretenimiento más importante de la televisión boliviana.

Tres equipos finalistas compiten por llevarse la corona y consagrarse campeones, en una noche donde el talento, la pasión y el espectáculo se apoderan del escenario. Los famosos darán todo por el todo, presentando sus mejores galas y shows, con el objetivo de cerrar la temporada a lo grande.

Desde las graderías, cientos de personas ya vibran la gran final, alentando a sus favoritos entre gritos, aplausos y ovaciones que elevan la intensidad del espectáculo.

El reconocido artista Diego Ríos estuvo amenizando al público en la previa del programa.

Diego Ríos en la apertura de la gala final de La Gran Batalla. Foto Red Uno

El público vuelve a ser protagonista, ya que tiene en sus manos la decisión final. A través del voto digital, podrá definir qué equipo se coronará campeón de esta segunda temporada.

🔗 Enlace para la votación:
👉 https://voto.reduno.com.bo/

Sigue todos los detalles de esta gala final y no te pierdas ni un solo instante del show que mantiene en vilo al país entero.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

01:00

El cartel de los sapos: el origen

03:00

Uno de película

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

01:00

El cartel de los sapos: el origen

03:00

Uno de película

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD