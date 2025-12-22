¡Comenzó la gran final! La Gran Batalla ya se vive a pura emoción

¡Llegó el gran momento! Este domingo inició la gala final de la segunda temporada de La Gran Batalla, el programa de imitación y entretenimiento más importante de la televisión boliviana.

Tres equipos finalistas compiten por llevarse la corona y consagrarse campeones, en una noche donde el talento, la pasión y el espectáculo se apoderan del escenario. Los famosos darán todo por el todo, presentando sus mejores galas y shows, con el objetivo de cerrar la temporada a lo grande.

Desde las graderías, cientos de personas ya vibran la gran final, alentando a sus favoritos entre gritos, aplausos y ovaciones que elevan la intensidad del espectáculo.

El reconocido artista Diego Ríos estuvo amenizando al público en la previa del programa.

Diego Ríos en la apertura de la gala final de La Gran Batalla. Foto Red Uno

El público vuelve a ser protagonista, ya que tiene en sus manos la decisión final. A través del voto digital, podrá definir qué equipo se coronará campeón de esta segunda temporada.

🔗 Enlace para la votación:

👉 https://voto.reduno.com.bo/

Sigue todos los detalles de esta gala final y no te pierdas ni un solo instante del show que mantiene en vilo al país entero.

Mira la programación en Red Uno Play