La gran batalla

El escenario ya vibra: a minutos de iniciar la final de La Gran Batalla

El Coliseo Santa Rosita vibra en la previa de una noche decisiva donde solo un equipo se coronará campeón.

Silvia Sanchez

21/12/2025 19:42

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

La espera terminó. Hoy se vive la gran final de la segunda temporada de La Gran Batalla y el escenario ya está listo para recibir una noche cargada de talento, emoción y espectáculo.

Los participantes cerrarán la temporada con broche de oro, dejando todo en cada presentación. Coreografías impactantes, galas renovadas y shows de alto nivel prometen mantener al público al borde de sus asientos. El destino está en el escenario y todo está por definirse.

¡El gran día llegó! Este domingo 21 de diciembre, Red Uno está a minutos de iniciar la transmisión en vivo de la final, que comenzará a las 21:00 horas, desde el Coliseo Santa Rosita, en la ciudad de Santa Cruz. Desde temprano, miles de personas ya se congregan junto a amigos y familiares para apoyar a su equipo favorito.

El público es protagonista en esta gran noche, ya que tendrá la responsabilidad de votar y decidir qué equipo se consagrará campeón de la competencia.

🔗 Enlace para la votación:
👉 https://voto.reduno.com.bo/

Los tres equipos finalistas subirán al escenario con más de una presentación, dispuestos a demostrar todo su talento. Solo uno levantará el trofeo y se quedará con el título de ganador de La Gran Batalla.

 

Programación

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

