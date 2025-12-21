El escenario ya vibra: a minutos de iniciar la final de La Gran Batalla

La espera terminó. Hoy se vive la gran final de la segunda temporada de La Gran Batalla y el escenario ya está listo para recibir una noche cargada de talento, emoción y espectáculo.

Los participantes cerrarán la temporada con broche de oro, dejando todo en cada presentación. Coreografías impactantes, galas renovadas y shows de alto nivel prometen mantener al público al borde de sus asientos. El destino está en el escenario y todo está por definirse.

¡El gran día llegó! Este domingo 21 de diciembre, Red Uno está a minutos de iniciar la transmisión en vivo de la final, que comenzará a las 21:00 horas, desde el Coliseo Santa Rosita, en la ciudad de Santa Cruz. Desde temprano, miles de personas ya se congregan junto a amigos y familiares para apoyar a su equipo favorito.

El público es protagonista en esta gran noche, ya que tendrá la responsabilidad de votar y decidir qué equipo se consagrará campeón de la competencia.

🔗 Enlace para la votación:

👉 https://voto.reduno.com.bo/

Los tres equipos finalistas subirán al escenario con más de una presentación, dispuestos a demostrar todo su talento. Solo uno levantará el trofeo y se quedará con el título de ganador de La Gran Batalla.

Mira la programación en Red Uno Play