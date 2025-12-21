Fuego, talento y emoción: hoy es la gran final de la segunda temporada de La Gran Batalla

Tres equipos llegan al todo o nada en una noche cargada de talento, emoción y fuego. El público tiene la última palabra.
21/12/2025 13:58
La espera terminó. Este domingo 21 de diciembre se vive la gran gala final de la segunda temporada de La Gran Batalla, un espectáculo que conquistó al público con talento, pasión y momentos inolvidables.
Los famosos y sus equipos finalistas prometen dejarlo todo en el escenario con sus mejores galas y shows más impactantes. Será una noche intensa, llena de emociones al límite, donde cada presentación puede marcar la diferencia.
La transmisión especial comenzará a las 21:00 horas por la señal de Red Uno y se realizará en vivo desde el coliseo Santa Rosita, en la ciudad de Santa Cruz. El público puede asistir junto a amigos y familia para apoyar de cerca a su equipo favorito y ser parte de esta gran experiencia.
El rol del público será clave, ya que podrá votar y definir quién se corona como el gran campeón de esta segunda temporada. Los tres equipos finalistas presentarán coreografías espectaculares, pero solo uno levantará el trofeo.
Enlace para la votación:
👉 https://voto.reduno.com.bo/
Esta noche, el talento se enfrenta, la emoción explota y el ganador se define en el escenario.
