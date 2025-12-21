Fuego, talento y emoción: hoy es la gran final de la segunda temporada de La Gran Batalla

La espera terminó. Este domingo 21 de diciembre se vive la gran gala final de la segunda temporada de La Gran Batalla, un espectáculo que conquistó al público con talento, pasión y momentos inolvidables.

Los famosos y sus equipos finalistas prometen dejarlo todo en el escenario con sus mejores galas y shows más impactantes. Será una noche intensa, llena de emociones al límite, donde cada presentación puede marcar la diferencia.

La transmisión especial comenzará a las 21:00 horas por la señal de Red Uno y se realizará en vivo desde el coliseo Santa Rosita, en la ciudad de Santa Cruz. El público puede asistir junto a amigos y familia para apoyar de cerca a su equipo favorito y ser parte de esta gran experiencia.

El rol del público será clave, ya que podrá votar y definir quién se corona como el gran campeón de esta segunda temporada. Los tres equipos finalistas presentarán coreografías espectaculares, pero solo uno levantará el trofeo.

Enlace para la votación:

👉 https://voto.reduno.com.bo/

Esta noche, el talento se enfrenta, la emoción explota y el ganador se define en el escenario.

