¡Última llamada! Mañana es el Gran Casting de Red Uno en Santa Cruz: ¿Aún no enviaste tu video? ¡No importa, ven directo!

La cuenta regresiva ha terminado. Este sábado 31 de enero, las instalaciones de Red Uno de Bolivia se convertirán en el epicentro del talento nacional. Si tu sueño es cantar y convertirte en un profesional de la música, el momento de brillar ha llegado.

¿No enviaste tu video por WhatsApp? ¡No te quedes fuera!

Sabemos que el talento no espera y que a veces el tiempo vuela. Por eso, la producción de Red Uno tiene un mensaje claro para todos los artistas: Si no lograste enviar tu video de audición al WhatsApp oficial, ¡aún estás a tiempo!

No necesitas haber sido seleccionado previamente por internet. La oportunidad es democrática y directa: puedes presentarte personalmente al casting este sábado. Tu voz y tu presencia frente al jurado son lo único que necesitas para demostrar de qué estás hecho.

Datos clave para el Casting en Santa Cruz:

Fecha: Sábado 31 de enero.

Hora: Las puertas se abren a partir de las 08:00 AM . (Se recomienda llegar temprano).

Lugar: Calle Fortín Toledo, esquina Canadá (Instalaciones de Red Uno).

Requisito: Ser mayor de edad y traer toda tu energía y autenticidad.

Un proyecto que cambiará vidas

Este no es solo un concurso de canto; es una plataforma diseñada para formar y proyectar a los nuevos referentes de la música boliviana. Red Uno apuesta por historias reales y voces auténticas que busquen dar el salto a una carrera profesional con el respaldo del medio de comunicación más importante del país.

Ya sea que cantes balada, rock, folklore o género urbano, este escenario te espera. No dejes que los nervios o la falta de un video te detengan. Prepárate, aclara la garganta y preséntate este sábado en la calle Fortín Toledo.

¡Mañana comienza tu historia! Solo por Red Uno de Bolivia.

