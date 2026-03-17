“Tienes voz de león”: Ronny Rojas emociona y ya tiene mentor en Duelo de Voces

La nueva etapa ya está en marcha. La Gran Batalla – Duelo de Voces encendió su escenario con el inicio del ciclo de presentaciones, donde cada participante no solo canta, sino que se juega su futuro dentro de la competencia.

El primero en dar ese gran paso fue Ronny Rojas, de 24 años y representante del Beni, quien llegó con una historia que hizo que todo el escenario se llenara de emoción.

Una presentación desde el corazón

Ronny interpretó “Si nos dejan” de Los Tres Ases, dedicando su presentación a su tía, quien falleció recientemente.

Desde el primer momento, su voz transmitió nostalgia, amor y despedida… una mezcla que logró conectar con todos.

Evaluaciones que lo dicen todo

El primero en reaccionar fue el equipo de David Dionich y Jesús Oliva:

“Elegiste una gran canción, me encantó esa dulzura… me encantaría trabajar contigo”, destacó Dionich.

Oliva, por su parte, resaltó su técnica:

“Sabes dónde impactar… me gustaría verte en un contexto más moderno”.

Las devoluciones continuaron con el resto de los equipos:

Maisa Roca confesó que quedó impactada, especialmente con el final.

Franklin Trigo destacó su vibrato y la modernidad de su voz.

Vanesa Añez valoró su energía y proyección.

Carlos Pérez aseguró que tiene una voz versátil para distintos estilos.

Lilibeth Temo resaltó su dominio escénico y crecimiento durante la canción.

Juan Pablo Ojeda lo resumió con una frase potente: “Tienes corazón de oveja, pero voz de león”.

La decisión final

Tras las devoluciones, llegó el momento más tenso: la elección del equipo.

El jurado, con la participación de Tito Larenti, definió el camino de Ronny dentro del programa.

Su mentor y productor serán:

* Vanesa Añez

* Carlos Pérez

El inicio de un sueño

Agradecido y emocionado, Ronny dio un paso firme en la competencia. Pero esto recién comienza.

El escenario ya está encendido, los equipos comienzan a formarse y las emociones están a flor de piel.

La batalla ya empezó… y cada voz tiene una historia que contar.

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