De Santa Cruz para el mundo: Carlos Tardío vence al favorito y reclama su lugar en la LFA

En una noche histórica para el deporte nacional, el boliviano Carlos Tardío se impuso por decisión unánime ante el estadounidense Amari Sengsavanh en el evento LFA 228. El combate, celebrado en Chandler, Arizona, culminó con tarjetas idénticas de 29-28 que reflejaron el dominio táctico del peleador de 24 años.

Tardío logró lo que pocos creían posible al arrebatarle el invicto profesional a un rival que llegaba con un récord perfecto de 8-0. Pese a entrar a la jaula como el menos favorito en las apuestas, el nacional demostró una madurez técnica superior durante los tres asaltos de la pelea coestelar.

Tras el anuncio del veredicto, el peleador recordó el largo camino recorrido desde sus inicios en el karate hasta su transición a las artes marciales mixtas. “Sentí que todas las cosas que hice para llegar en óptimas condiciones, todo el entrenamiento y el tiempo dedicado, valieron la pena”, afirmó el atleta emocionado.

Con 14 peleas profesionales en su historial, Tardío destacó que su estrategia se basó en el análisis profundo de las debilidades de su oponente. “Me gusta estudiar a mis rivales para saber por dónde llevar la pelea; iba con el objetivo en la mente de lograr la victoria”, aseguró el representante boliviano.

Este triunfo posiciona a Bolivia en el radar de las grandes ligas de esta disciplina a nivel internacional, cumpliendo uno de los sueños personales del combatiente. “Quiero que Bolivia suene por el mundo y que vean que tenemos buenos representantes”, concluyó Tardío tras dejar una huella imborrable en la LFA.

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