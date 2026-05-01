La conmovedora historia de un pastelero que gana la lotería y cumple el sueño de su madre

La fortuna sonrió de manera inesperada a Javier B., un joven pastelero de 35 años residente en Mississauga, Ontario, en Canadá, quien decidió probar suerte en un juego instantáneo. Tras adquirir un boleto del ‘Poker Night’ por un valor de 10 dólares, jamás imaginó que su vida daría un giro radical en cuestión de segundos.

El ticket resultó ganador de un premio de 250.000 dólares, una cifra que equivale aproximadamente a 1.765.000 bolivianos al tipo de cambio actual. Al revisar el resultado desde su hogar mediante la aplicación oficial de la lotería, el impacto fue tan profundo que el joven admitió haberse sentido mareado y tuvo que recostarse.

La emoción desbordada tras el hallazgo

Aun intentando procesar la noticia, Javier buscó a su abuela para validar el resultado que aparecía en la pantalla de su dispositivo móvil.

"Le dije: ‘Abuela, ¿estoy soñando? ¡Gané 250.000 dólares!'. ¡Estábamos los dos emocionadísimos!", recordó con alegría ante las autoridades de la Lotería de Ontario durante el cobro del cheque.

Más allá del asombro inicial, el ganador ya tiene trazado un plan claro para administrar los recursos obtenidos con este golpe de fortuna. Su objetivo primordial trasciende cualquier deseo material personal, pues la prioridad absoluta recae en un compromiso afectivo de larga data con su progenitora.

El sueño cumplido de un hogar propio

Javier B. ha revelado que destinará una parte significativa del premio para comprarle una casa a su madre en su país natal, Guyana. Con esta inversión, busca saldar una deuda emocional y permitirle a ella alcanzar el anhelo de tener una vivienda propia, un deseo que siempre ocupó un lugar central en sus prioridades.

Paralelamente a este gesto solidario, el pastelero proyecta nuevos retos personales que incluyen aprender a conducir un vehículo en Canadá. El joven espera obtener pronto su licencia para poder disfrutar de la libertad de manejar a través del extenso territorio norteamericano, consolidando así esta nueva etapa de estabilidad.

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