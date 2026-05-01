Monumento choca con cable de alta tensión y deja al menos 20 fallecidos en India | VIDEO

Una tragedia ocurrió en la India luego de que al menos 20 personas perdieran la vida tras recibir una descarga eléctrica mientras trasladaban una estructura con forma de templo durante una actividad religiosa.

Según imágenes difundidas en redes sociales, un numeroso grupo de personas cargaba la escultura por un terreno lleno de pastizales cuando la parte superior del monumento impactó contra un cable de alta tensión.

En cuestión de segundos, varios de los participantes cayeron al suelo tras la fuerte descarga.

Testigos relataron que otras personas que caminaban a un costado intentaron auxiliar a las víctimas, sin embargo las intenciones fueron vanas.

Mira la programación en Red Uno Play