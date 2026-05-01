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La desgarradora situación de la familia Trujillo ante la crisis de salud

Tras días de pernoctar a la intemperie, los allegados denuncian que la reacción médica tardó más de las cuatro horas críticas.

Ximena Rodriguez

30/04/2026 20:51

Composición: Red Uno.
Santa Cruz

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La familia Trujillo viajó desde Trinidad a Santa Cruz con la urgencia de salvar a Elías, un hombre de 78 años que requería una revisión crítica de su catéter. Sin embargo, su llegada al Hospital San Juan de Dios se transformó en una vigilia de dolor bajo el frío y en medio de un paro de 120 horas.

El hijo de Elías denunció que, pese a la gravedad del caso, el auxilio médico no llegó en el tiempo vital necesario para salvarle la vida.

"Se pudo salvar mi padre; en estos casos cuando llegan de emergencia tienen cuatro horas y ellos no lo auxiliaron, lo dejaron todo el día", lamentó con profunda impotencia.

Desde que arribaron al centro médico, los familiares han permanecido a la intemperie, abandonando sus empleos y su estabilidad en busca de atención para el adulto mayor. El hijo relató la difícil decisión final tras el desgaste del paciente: “Se complicó un poco, nos hicieron firmar un documento para no entubarlo, eso quiere decir que ya mi padre va a descansar”.

El último acto de esperanza

Carmen, esposa del señor Trujillo, mantiene la fe en medio de la resignación mientras acompaña los últimos momentos de su compañero de vida. “Tenemos esperanza, no hemos permitido que lo entuben; le he dicho que tenga fuerza, pero si él se va, que se vaya tranquilo”, expresó con una entereza que conmueve a quienes conocen su historia.

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