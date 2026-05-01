Accidente aéreo: El controlador de la torre de control era practicante, según informe

El informe sobre el accidente aéreo en El Alto, que involucró un avión Hércules, revela que el controlador que estaba a cargo de las comunicaciones durante el aterrizaje era un controlador practicante, bajo la supervisión de un instructor. La falta de información sobre las condiciones de la pista contribuyó al incidente, según los expertos.

El accidente aéreo ocurrido en El Alto, que involucró un avión Hércules, ha dejado claro que la falta de información adecuada sobre las condiciones meteorológicas y de la pista de aterrizaje fue uno de los factores claves en el siniestro. En la investigación, se evidenció que el controlador de tráfico aéreo (ATC) a cargo de la autorización de aterrizaje en el aeródromo de El Alto era un controlador practicante, quien se encontraba bajo supervisión de un instructor.

Falta de información crucial para la tripulación

Según el especialista en meteorología, Danilo Pomier, la falta de información precisa sobre las condiciones de la pista y sobre la actividad convectiva en el umbral de la pista complicó el aterrizaje.

“El controlador que estaba que se encontraba a cargo de las comunicaciones y autorizaciones Control de Tráfico Aéreo ATC en en el aeródromo del Alto durante el aterrizaje era un controlador practicante, el cual se encontraba bajo supervisión de un controlador instructor”, señaló Pomier.

Responsabilidad y medidas preventivas

El Ministerio de Defensa y las autoridades aéreas han reiterado la necesidad de mejorar la capacitación y los protocolos de comunicación en los aeropuertos del país, especialmente en lo que respecta a los controladores de tráfico aéreo. La supervisión de los controladores en formación y la precisión de la información meteorológica son ahora puntos claves a revisar.

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