Accidente en La Paz: Tres vagonetas se deslizan por la lluvia y adoquines resbaladizos

En la tarde de este jueves, un accidente de tránsito involucró a tres vagonetas en la Avenida del Poeta, en el sector de adoquines. Las lluvias intensas de la tarde causaron que los vehículos perdieran tracción, lo que provocó que derraparan sobre el asfalto resbaladizo. Los conductores de los vehículos quedaron golpeados y una pasajera sufrió una lesión debido al despliegue del airbag durante el impacto.

Condiciones de la vía y situación de los involucrados

Los vehículos se detuvieron en el lugar tras el choque, pero las pérdidas materiales fueron significativas. La policía de tránsito y emergencias médicas llegaron rápidamente al lugar para atender a los heridos y proceder con la evaluación del accidente. Se informó que, a pesar de los golpes, los involucrados no presentan lesiones graves, pero fueron trasladados para ser evaluados.

Zona frecuente de accidentes

Cabe resaltar que este no es el primer accidente registrado en la Avenida del Poeta debido a las condiciones de lluvia. La semana pasada, en el mismo sector, ocurrió otro choque similar donde una ambulancia se vio involucrada en un accidente con otro vehículo, también debido a la pavimentación resbaladiza durante la lluvia.

Recomendación de seguridad

Las autoridades recomiendan a los conductores precaución y moderación en la velocidad al transitar por la zona, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando las condiciones de la avenida pueden volverse peligrosas.

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