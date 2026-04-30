Aprehenden al jefe de talento humano en El Alto: tenía sentencia por homicidio

La Policía Boliviana ejecutó una orden de aprehensión contra un funcionario municipal que se desempeñaba como jefe de talento humano en la ciudad de El Alto, quien contaba con una sentencia condenatoria por el delito de homicidio.

Se trata de Eber C., quien fue detenido en cumplimiento de un mandamiento de captura emitido en 2023 por una autoridad judicial, tras confirmarse que ya existía una sentencia en su contra.

“La Policía Boliviana ha dado cumplimiento a un mandamiento de captura emitido por la autoridad competente, dado que ya se tenía una sentencia contra esta persona”, informó el comandante de la Policía en El Alto, Fernando Rojas.

De acuerdo con los datos oficiales, la condena sería de 10 años de prisión por el delito de homicidio, motivo por el cual el implicado fue trasladado al penal de San Pedro para cumplir la pena establecida.

El operativo fue ejecutado por personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto, que procedió con la aprehensión y posterior remisión del acusado al recinto penitenciario.

El caso genera preocupación debido a que el implicado ejercía funciones públicas pese a contar con una sentencia previa, situación que ahora es objeto de cuestionamientos.

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