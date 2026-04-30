El vocero de la Comisión de la Verdad, Rodrigo Suárez, denunció que el alcalde Jhonny Fernández y su gabinete no entregaron la información solicitada sobre el proceso de transición a la gestión entrante.

“No sabemos a ciencia cierta el estado financiero de la Alcaldía. No entregaron información porque es claro que tenían que respaldar los más de 2.500 millones de bolivianos de déficit que tiene esta Alcaldía, además de más de 1.600 millones de deuda flotante”, afirmó.

Suárez anunció que, tras la asunción del alcalde electo Mamen Saavedra, la Comisión de la Verdad iniciará la revisión de la administración saliente, incluyendo todos los contratos suscritos por la comuna.

“Hay indicios de malversación de fondos. Lo del viaducto del cuarto anillo apenas es la punta del iceberg. Vamos a remitir todos los informes a la Contraloría, para que se encargue de iniciar las acciones legales”, agregó.

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