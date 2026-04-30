Todo está listo para el sorteo conmemorativo de la Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad, bajo el lema “98 años de Esperanza y Solidaridad”, donde los participantes podrán optar al premio mayor de Bs 300.000.

¿A qué hora es el sorteo?

El evento se realizará este jueves 30 de abril desde las 18:00.

¿Dónde se llevará a cabo?

El sorteo será en el Salón Dorado, ubicado en la avenida Mariscal Santa Cruz esquina Cochabamba N° 525, en La Paz.

¿Dónde verlo en vivo?

Las personas que no puedan asistir podrán seguir la transmisión a través de:

Bolivia TV

Redes sociales oficiales de la Lotería Nacional

¿Aún puedes comprar tu boleto?

Sí. La entidad informó que reforzó la disponibilidad de billetes en su plataforma digital.

Precio: Bs 30 por billete

Compra en: tienda.lonabol.gob.bo

Pago rápido mediante código QR

Los fondos recaudados están destinados a programas de ayuda social y salud, enfocados en sectores vulnerables del país.

Desde la entidad instan a la población a adquirir boletos únicamente a través de canales oficiales para garantizar la validez de su participación.

La expectativa crece a pocas horas del sorteo. Si ya tienes tu número, solo queda esperar… y cruzar los dedos.

Mira la programación en Red Uno Play