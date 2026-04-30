El premio mayor de Bs 300.000 se sortea este jueves. El evento será presencial en La Paz y también se transmitirá en vivo.
30/04/2026 13:39
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Todo está listo para el sorteo conmemorativo de la Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad, bajo el lema “98 años de Esperanza y Solidaridad”, donde los participantes podrán optar al premio mayor de Bs 300.000.
¿A qué hora es el sorteo?
El evento se realizará este jueves 30 de abril desde las 18:00.
¿Dónde se llevará a cabo?
El sorteo será en el Salón Dorado, ubicado en la avenida Mariscal Santa Cruz esquina Cochabamba N° 525, en La Paz.
¿Dónde verlo en vivo?
Las personas que no puedan asistir podrán seguir la transmisión a través de:
Bolivia TV
Redes sociales oficiales de la Lotería Nacional
¿Aún puedes comprar tu boleto?
Sí. La entidad informó que reforzó la disponibilidad de billetes en su plataforma digital.
Precio: Bs 30 por billete
Compra en: tienda.lonabol.gob.bo
Pago rápido mediante código QR
Los fondos recaudados están destinados a programas de ayuda social y salud, enfocados en sectores vulnerables del país.
Desde la entidad instan a la población a adquirir boletos únicamente a través de canales oficiales para garantizar la validez de su participación.
La expectativa crece a pocas horas del sorteo. Si ya tienes tu número, solo queda esperar… y cruzar los dedos.
Mira la programación en Red Uno Play
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