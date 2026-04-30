Cochabamba: transporte pesado se suma al paro y anuncian medidas escalonadas

El transporte pesado federado de Cochabamba confirmó su adhesión al paro nacional convocado por el sector del autotransporte y anunció el inicio de medidas de presión desde el martes 5 de mayo, ante la falta de respuestas del Gobierno a sus demandas para garantizar la dotación de diésel y gasolina.

El representante del sector, Juan Quispe, informó que la decisión fue asumida en un ampliado, donde se determinó iniciar con un paro movilizado de 24 horas que podría derivar en una medida indefinida.

“Estamos entrando a un conflicto complicado por la falta de certidumbre. El paro será escalonado y podría convertirse en indefinido si no hay respuestas claras y transparentes”, advirtió.

Uno de los principales reclamos del sector es la provisión de combustible. Aunque se reporta una reducción en las filas en estaciones de servicio, los transportistas aseguran que el problema persiste.

“Las filas han reducido en un 50%, pero continúan. Hubo compromisos de que desaparecerían y eso no ha ocurrido”, señaló Quispe.

El dirigente también alertó sobre el encarecimiento de productos e insumos, lo que estaría generando presión en distintos sectores económicos.

“Se están especulando precios y varios productos están subiendo. Necesitamos certidumbre para trabajar”, afirmó.

El transporte pesado advirtió que, de no existir soluciones, la medida podría paralizar completamente el servicio a nivel general.

“El transporte en su conjunto puede quedar paralizado incluso sin bloqueos. Nadie va a poder moverse si no hay respuesta del Gobierno”, sostuvo.

La medida se enmarca en la convocatoria de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, que ratificó un paro nacional escalonado desde el 5 de mayo, exigiendo soluciones en temas de combustible, estado de carreteras y compensaciones por daños a sus vehículos.

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