¿Cómo estará el clima hoy? Conozca el pronóstico por regiones en Bolivia

El reporte meteorológico señala lluvias en varias regiones, con variaciones de temperatura según cada departamento.
30/04/2026 6:56
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este jueves 30 de abril tormentas eléctricas en algunas regiones del país, con probabilidad de lluvias.
Occidente
En el Occidente del país tendrá una jornada con nubes y una baja probabilidad de lluvias.
La Paz tendrá chubascos aislados durante la jornada, con probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 6°C y 20°C.
El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 0°C y máxima de 14°C.
Oruro tendrá una jornada nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre -1°C y 18°C.
Potosí presentará una jornada poco nubosa y temperaturas que oscilarán entre -1°C y 20°C sin probabilidad de lluvias.
Valles
La región de los Valles presentará una jornada nubosa y baja probabilidad de lluvias.
Cochabamba tendrá una jornada nubosa en el día y temperaturas entre 13°C y 28°C.
Sucre tendrá un día poco nuboso, alcanzando valores entre 11°C y 21°C.
Tarija tendrá un día poco nuboso y temperaturas que irán de los 9°C a los 25°C.
Oriente
En el Oriente boliviano, se prevé una nubosa y alta probabilidad de lluvias.
Santa Cruz tendrá una jornada nubosa y temperaturas entre 18°C y 26°C.
Trinidad prevé una jornada con tormentas eléctricas y una mínima de 22°C y una máxima de 29°C con alta probabilidad de lluvias.
Cobija tendrá lluvias en la región con temperaturas entre 22°C y 30°C con alta probabilidad de lluvias.
