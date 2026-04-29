"Él confesó el delito": Fiscalía pedirá juicio abreviado para el parricida de Montero

Tras admitir su responsabilidad en la muerte de su progenitor, el Ministerio Público anunció que solicitará un juicio abreviado para el joven de 26 años autor del crimen en Montero. Esta determinación jurídica surge luego de que el sindicado confesara haber quitado la vida a Juan Tola Franco, facilitando así la aplicación de una salida alternativa que dicte sentencia de forma inmediata.

Detalles del ‘ensañamiento’ criminal

El fiscal del caso, Carlos Candia, informó que la víctima falleció por un shock hipovolémico derivado de 19 puñaladas que afectaron órganos vitales como el corazón y los pulmones. "Se nota que ha habido un ensañamiento en contra de este señor", señaló la autoridad, quien detalló que el ataque fue tan violento que el cuerpo presentaba exposición de intestinos tras la discusión ocurrida en la madrugada.

Desarticulación de la falsa coartada

Las investigaciones revelaron que el agresor llegó a su domicilio a las 2:00 a.m. en una motocicleta y, tras el ataque, intentó simular un asalto para eludir su responsabilidad. Según Candia, el joven aseguró inicialmente que delincuentes habían ingresado a la casa, pero la presencia de su propia hermana como testigo y la evidencia forense terminaron por forzar su confesión ante los investigadores.

La víctima era un respetado prestamista en el municipio de Montero, lo que ha generado una ola de indignación entre los ciudadanos por la saña empleada por su propio hijo. Mientras el proceso legal avanza hacia la condena, los restos de Juan Tola Franco fueron trasladados a Rincón de Palometa, en Portachuelo, donde sus allegados le darán el último adiós tras el trágico desenlace.

Resolución jurídica inminente

El imputado permanece aprehendido en celdas de la Felcc a la espera de la audiencia donde se formalizará el procedimiento abreviado por el delito de parricidio. Dado el carácter del crimen y la gravedad de las 19 heridas confirmadas por el médico forense, se espera que la justicia dicte la pena máxima permitida, consolidando la sanción penal por este hecho de sangre.

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