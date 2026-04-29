Imputan formalmente al expresidente del BCB y otros tres exfuncionarios

La jefa de la División Especializada en Lucha Contra la Corrupción (DELCC), Claudia Sempertegui, brindó detalles sobre el avance en la investigación contra el expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, y tres exfuncionarios más involucrados en el desfalco millonario.

Claudia Sempertegui confirmó que el ministerio Público ha emitido la imputación formal contra cuatro personas relacionadas con el Banco Central de Bolivia BCB. Los imputados enfrentan cargos por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, tras la realización de transacciones irregulares que habrían ocasionado un grave daño económico al país.

Entre los imputados se encuentra Edwin Rojas, exgerente del BCB, quien fue uno de los principales responsables durante la gestión de las transacciones fraudulentas. Sempertegui detalló que el ministerio Público ha solicitado que se detenga preventivamente a los cuatro acusados por un período de seis meses, con el objetivo de asegurar que no interfieran en el desarrollo de la investigación.

Detenciones y procesos judiciales

Los implicados, incluyendo a Rojas y otros tres exfuncionarios del BCB, permanecerán en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), mientras se determina la fecha y hora de la audiencia cautelar. Esta audiencia será fundamental para decidir las medidas cautelares que se aplicarán a los acusados antes de su posterior traslado a un centro penitenciario.

“El Ministerio Público va a presentar ya la imputación formal en la cual va a solicitar lo que en derecho corresponde”, expresó Sempertegui.

Delitos y próximas acciones

El fiscal del caso explicó que las imputaciones se basan en irregularidades graves cometidas en el manejo de los fondos del Banco Central de Bolivia, lo que resultó en un perjuicio económico millonario para el país. Sempertegui señaló que la investigación continuará en curso, y que se espera que la audiencia cautelar se realice en las próximas horas, a fin de dar continuidad al proceso judicial.

Próximos pasos y medidas

Con respecto a la investigación en curso, la Felcc y el Ministerio Público seguirán trabajando para esclarecer todos los aspectos del caso y asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia. Sempertegui también indicó que, aunque la audiencia cautelar tiene plazo hasta el final del día, se prevé que se tome una decisión importante para la detención preventiva de los acusados.

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