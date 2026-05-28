Incendio en instalaciones antiguas del Regimiento “Max Toledo” fue controlado sin daños personales

La División Mecanizada 1 informó que la mañana de este jueves se registró un incendio fortuito en el techo del frontis del RIM-23 “Max Toledo”, ubicado en la guarnición de Viacha.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho ocurrió aproximadamente a horas 08:15 y fue causado por un corto circuito en instalaciones antiguas que se encontraban desocupadas.

Foto: Conscriptos ayudaron a sofocar el fuego. Red Uno.

Tras detectarse el incendio, el personal militar activó de inmediato los protocolos de emergencia y procedió a sofocar las llamas utilizando extintores y agua, mientras se comunicaba la situación al Escalón Superior.

Asimismo, se recibió apoyo de las Unidades Militares de la Guarnición de Viacha, de la Alcaldía Municipal y de la Policía Boliviana, instituciones que coadyuvaron en las tareas de control y seguridad.

Foto: El incendio se suscitó en instalaciones antiguas del regimiento "Max Toledo". Red Uno.

El fuego fue mitigado y sofocado en su totalidad cerca de las 10:00 de la mañana. Posteriormente, se realizaron trabajos de enfriamiento y verificación del área afectada para evitar un posible reavivamiento.

Foto: Fachada exterior de instalaciones antiguas del regimiento "Max Toledo". Red Uno.

La División Mecanizada 1 precisó que no se registraron daños al personal ni afectaciones al armamento, por lo que la situación fue declarada bajo control.

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