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Incendio en instalaciones antiguas del Regimiento “Max Toledo” fue controlado sin daños personales

El siniestro se registró la mañana de este jueves en el techo del frontis del recinto militar. La División Mecanizada 1 informó que no hubo daños personales ni afectación al armamento.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

28/05/2026 12:23

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Foto: Bomberos y policías controlan el fuego. Red Uno.
La Paz

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La División Mecanizada 1 informó que la mañana de este jueves se registró un incendio fortuito en el techo del frontis del RIM-23 “Max Toledo”, ubicado en la guarnición de Viacha.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho ocurrió aproximadamente a horas 08:15 y fue causado por un corto circuito en instalaciones antiguas que se encontraban desocupadas.

Foto: Conscriptos ayudaron a sofocar el fuego. Red Uno.

Tras detectarse el incendio, el personal militar activó de inmediato los protocolos de emergencia y procedió a sofocar las llamas utilizando extintores y agua, mientras se comunicaba la situación al Escalón Superior.

Asimismo, se recibió apoyo de las Unidades Militares de la Guarnición de Viacha, de la Alcaldía Municipal y de la Policía Boliviana, instituciones que coadyuvaron en las tareas de control y seguridad.

Foto: El incendio se suscitó en instalaciones antiguas del regimiento "Max Toledo". Red Uno.

El fuego fue mitigado y sofocado en su totalidad cerca de las 10:00 de la mañana. Posteriormente, se realizaron trabajos de enfriamiento y verificación del área afectada para evitar un posible reavivamiento.

Foto: Fachada exterior de instalaciones antiguas del regimiento "Max Toledo". Red Uno.

La División Mecanizada 1 precisó que no se registraron daños al personal ni afectaciones al armamento, por lo que la situación fue declarada bajo control.

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