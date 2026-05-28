Comités cívicos del país se reúnen y aguardan al presidente Paz

Cerca de las 11:00 de la mañana se instaló oficialmente la reunión de los Comités Cívicos de los nueve departamentos del país. El vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, confirmó que se sostendrán una reunión con el presidente Rodrigo Paz en la capital cruceña para analizar la crisis nacional, exigir acciones concretas de pacificación y plantear salidas constitucionales al conflicto que mantiene al país convulsionado desde hace casi un mes.

Zambrana calificó el encuentro como un hecho inédito y destacó que será la primera vez que el Movimiento Cívico Nacional se reúna de manera unificada con el jefe de Estado.

El dirigente aseguró que, aunque el Comité Cívico cruceño mantiene vigente un cuarto intermedio en sus medidas de presión, la decisión responde a una apuesta por el diálogo impulsado por la Iglesia Católica, la Policía y las Fuerzas Armadas.

Puntos a tratar

Entre los principales planteamientos que llevarán a la mesa con el presidente, Zambrana explicó que exigirán respuestas sobre las acciones constitucionales que el Gobierno aplicará para restablecer el orden y garantizar la transitabilidad en el país.

“Queremos saber qué recursos constitucionales va a utilizar el presidente para pacificar Bolivia. Nosotros planteamos incluso un estado de excepción sectorizado, aunque pueden existir otras soluciones, pero debe aplicarse algo de inmediato”, sostuvo.

El dirigente también señaló que otro de los ejes centrales será la situación de las regiones y la necesidad de avanzar hacia una mayor descentralización administrativa y política.

Provincias cruceñas en crisis

Zambrana hizo énfasis en la presión creciente que existe desde las provincias, donde —afirmó— la situación se ha vuelto crítica por la falta de combustible, las dificultades para comercializar productos y los problemas de acceso a salud y educación.

Asimismo, lanzó una advertencia directa al Gobierno al señalar que las dirigencias cívicas podrían perder capacidad de contención social si no se producen avances inmediatos.

“Se nos va a escapar de las manos. Hoy vamos a decirle al presidente que, si no hay soluciones, ya no vamos a poder responder por lo que venga porque las bases están exigiendo acciones”, alertó.

Pese a ello, valoró la apertura del presidente Rodrigo Paz para sostener el encuentro y consideró que se trata de una señal positiva.

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