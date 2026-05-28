“Martín”, el gallo que sigue esperando a su dueño fallecido fuera de un hospital en Santa Cruz

A veces las historias más conmovedoras aparecen en los lugares más inesperados. En medio del movimiento diario del hospital Oncológico de Santa Cruz, hay un pequeño ser que se convirtió en símbolo de fidelidad, compañía y memoria. Se llama “Martín” y es un gallo que, según cuentan trabajadores y pacientes, nunca abandonó el lugar después de perder a su dueño.

La historia comenzó antes de la pandemia, cuando un hombre enfermo de cáncer llegó al hospital acompañado de su inseparable gallito.

El dueño ingresó al centro médico para recibir atención… pero nunca volvió a salir.

Y Martín se quedó afuera. Como si aún esperara verlo regresar.

“Un señor con cáncer llegó y entró, no salió más el dueño y el gallito se quedó aquí afuera, como cuando uno espera a su familiar”, relató una trabajadora del hospital, visiblemente conmovida.

Con el paso de los años, Martín aprendió a sobrevivir en los alrededores del hospital. Cuando llueve, busca refugio por su cuenta. Recorre los pasillos exteriores, camina entre las personas y se acerca especialmente cuando alguien le ofrece pipoca, su comida favorita.

“Todos lo quieren”, cuentan quienes trabajan en el lugar.

Lo más sorprendente es que nadie ha podido llevárselo.

“No se deja agarrar”, aseguran.

Por eso, muchos ya comenzaron a compararlo con Hachikō, el famoso perro japonés que esperó durante años a su dueño fallecido en una estación de tren y cuya historia dio la vuelta al mundo.

Hoy, Martín se ha convertido en mucho más que un gallo para quienes frecuentan el hospital. Para algunos pacientes representa compañía. Para otros, esperanza. Y para muchos, un silencioso recordatorio de que el amor y la lealtad no entienden de especies.

Mientras la vida sigue avanzando alrededor suyo, Martín continúa allí, esperando.

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