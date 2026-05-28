Dockweiler plantea corredor humanitario permanente para abastecer a La Paz

La Asamblea de la Paceñidad determinó exigir la habilitación de un corredor humanitario permanente para garantizar el ingreso de alimentos, medicamentos, oxígeno y combustibles a la ciudad de La Paz, en medio de la crisis de abastecimiento provocada por los bloqueos y el paro del transporte que afectan al departamento.

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, informó que esta fue una de las principales conclusiones alcanzadas durante la reunión y señaló que la medida busca atender de forma inmediata las necesidades de la población paceña.

“La comisión va a exigir y va a generar resultados para que podamos, los ciudadanos paceños, poder acceder a los alimentos, al abastecimiento de oxígeno, de combustibles y de medicamentos”, afirmó la autoridad.

Asamblea permanente

Dockweiler explicó que la Asamblea de la Paceñidad dejará de reunirse solo de manera eventual y pasará a funcionar de forma permanente, organizada por comisiones de trabajo, con el objetivo de mediar entre el Gobierno nacional y los sectores movilizados, además de proyectar soluciones estructurales para la ciudad.

“La Asamblea de la Paz se va a convertir en protagonista de la solución al conflicto que existe en este momento; vamos a intermediar entre el Gobierno nacional y quienes se encuentran movilizados”, sostuvo.

El burgomaestre adelantó que este miércoles sostendrá una reunión con el presidente para presentarle las conclusiones del encuentro y plantear acciones concretas, entre ellas la implementación de un puente aéreo para abaratar el traslado de productos esenciales.

Acciones inmediatas tras conclusiones

Asimismo, indicó que brigadas de la Intendencia, Guardia Municipal y personal edil ya fueron desplazadas a mercados para realizar controles de precios, mientras continúan conversaciones con sectores movilizados para habilitar rutas terrestres de abastecimiento.

Sobre la posibilidad de viabilizar el corredor humanitario, Dockweiler aseguró que existe apertura de diálogo y remarcó que la habilitación debe ser sostenida y no temporal. La autoridad edil también recordó que un intento previo para habilitar el paso fue frustrado luego de operativos policiales, situación que terminó endureciendo las medidas de presión.

Pese a ello, afirmó que actualmente existe un escenario más favorable para alcanzar consensos. “Se ha aperturado la posibilidad de que se pueda establecer ese corredor de manera permanente para alimentos, oxígeno, medicamentos y combustibles”, señaló.

Dockweiler propuso que el corredor esté bajo supervisión de instituciones como la Iglesia y la Cruz Roja para garantizar transparencia y evitar susceptibilidades entre las partes.

La Alcaldía paceña advirtió que la prioridad inmediata es evitar que la ciudad quede desabastecida y garantizar condiciones mínimas para el funcionamiento de hospitales, mercados y transporte, mientras avanzan las negociaciones para superar el conflicto.

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