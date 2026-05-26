Dockweiler: Asamblea de la Paceñidad buscará respuestas ante crisis en La Paz

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, confirmó la realización de la Asamblea de la Paceñidad este miércoles desde las 16:00 en el Teatro 6 de Agosto, con el objetivo de articular respuestas urgentes a la crisis de abastecimiento, la falta de combustible y el impacto social que atraviesa la ciudad tras más de tres semanas de conflictos.

La autoridad sostuvo que la sede de gobierno se encuentra “asfixiada” por los bloqueos y la escasez de productos básicos, situación que afecta principalmente a las familias de menores recursos, hospitales, transporte público y mercados.

“Estamos en una situación realmente complicada. Muchos vecinos no encuentran alimentos en los mercados y quienes logran acceder a ellos los encuentran a precios inaccesibles”, afirmó.

Dockweiler explicó que fueron convocados concejales, asambleístas nacionales y departamentales, representantes vecinales, transportistas, universidades, control social y distintas instituciones paceñas para debatir soluciones de corto, mediano y largo plazo.

Canasta familiar e insumos

Según detalló, en el corto plazo se buscará garantizar la provisión de alimentos, oxígeno medicinal y combustible, mientras que en el mediano plazo se analizarán propuestas estructurales para fortalecer la resiliencia de La Paz frente a futuras contingencias.

Entre las medidas que el municipio impulsa se encuentran la habilitación de puentes aéreos para el traslado de alimentos, gestiones para establecer corredores humanitarios voluntarios y propuestas de infraestructura estratégica, como sistemas propios de abastecimiento de combustible.

Garantizar el derecho a la protesta

El alcalde también anunció que durante la Asamblea se pondrá a consideración una propuesta normativa para armonizar el derecho a la protesta con otros derechos fundamentales de la población, como el acceso a la salud, educación, alimentación y libre transitabilidad.

“No se trata de una ley antibloqueo, sino de una norma que armonice derechos para que el ejercicio de unos no afecte el ejercicio de otros”, precisó.

Dockweiler remarcó que, aunque el municipio ejecuta acciones para mitigar los efectos de la crisis, estas resultan insuficientes mientras persistan las medidas de presión, por lo que insistió en la necesidad de instalar espacios de diálogo entre el Gobierno y los sectores movilizados.

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