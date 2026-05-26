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Diputados debatirá hoy ley que simplifica la declaratoria de Estado de excepción

La Cámara de Diputados debatirá la abrogación de la Ley 1341 en medio de la cuarta semana de bloqueos y protestas que afectan el abastecimiento de alimentos, medicamentos y oxígeno en distintas regiones del país.

Red Uno de Bolivia

26/05/2026 10:16

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Diputados sesionarán este martes de manera virtual. Foto Cámara de Diputados

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La Cámara de Diputados de Bolivia sesionará este martes de forma virtual, a partir de las 11:00, para debatir el proyecto de ley que abroga la Ley 1341 de Estados de Excepción, norma que establece límites y condiciones al Órgano Ejecutivo para activar medidas ante una conmoción interna, tal como prevé el Capítulo III de la Constitución Política del Estado.

El proyecto normativo, en su artículo único, señala que “se abroga la Ley N.º 1341 del 23 de julio de 2020 de Estados de Excepción”.

El debate se instalará justo al inicio de la cuarta semana de movilizaciones, bloqueos y cerco a La Paz, medidas de presión que están provocando escasez de alimentos, medicamentos y oxígeno medicinal en diferentes regiones del país.

La sesión se realizará después de que la norma fuera abrogada la pasada semana por la Cámara de Senadores de Bolivia, luego de haber ingresado por dispensación de trámite.

Bolivia amaneció este martes con múltiples bloqueos instalados en carreteras de cinco departamentos, según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

La Ley 1341, promulgada en octubre de 2020, regula la aplicación de los estados de excepción en Bolivia y establece mecanismos de control legislativo sobre las decisiones del Órgano Ejecutivo.

Según la Constitución Política del Estado, “el presidente puede declarar estado de excepción en casos de grave peligro para la seguridad del Estado, conflicto interno o desastre natural”.

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