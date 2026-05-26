Dockweiler presenta proyecto para regular protestas y garantizar derechos fundamentales en La Paz

El alcalde de La Paz, César Dockweiler presentó el anteproyecto de Ley de Garantía del Derecho a la Protesta Pacífica y de Protección de los Derechos Fundamentales de la Población, una iniciativa que busca regular las movilizaciones para garantizar el derecho a la manifestación sin afectar otros derechos esenciales de la ciudadanía.

La propuesta surge en medio de la crisis social y los bloqueos que afectan al departamento de La Paz, con impactos en el abastecimiento, la transitabilidad y el normal desarrollo de actividades económicas y laborales.

Dockweiler explicó que la norma pretende establecer un equilibrio entre el derecho constitucional a la protesta y los derechos de la población a acceder a servicios básicos, trabajar y desarrollar sus actividades cotidianas.

“Que diferencie claramente que hay derecho, que se reconoce el derecho a la protesta y la manifestación, pero que ese derecho no nos prive del derecho de los demás ciudadanos que queremos seguir viviendo tranquilamente en nuestra ciudad”, afirmó la autoridad.

El alcalde remarcó que la iniciativa no debe ser interpretada como una “ley antibloqueo”, sino como una herramienta para armonizar derechos y promover una convivencia democrática basada en el respeto mutuo.

Derechos fundamentales

La propuesta busca resguardar derechos vinculados a la salud, educación, trabajo, producción y libre circulación, garantizando que las medidas de presión no afecten de manera desproporcionada a la población paceña.

Según Dockweiler, el objetivo es proteger el bienestar de las familias y asegurar que La Paz continúe desarrollando sus actividades sin desconocer el derecho legítimo a la protesta pacífica. Con información del GAMLP.

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