Atención: estas son las movilizaciones y restricciones en La Paz para este martes

El Comando Departamental de la Policía emitió un reporte de alerta para este martes 26 de mayo, informando sobre movilizaciones y cortes de vías previstos en distintos puntos de la ciudad de La Paz.

De acuerdo con el comunicado actualizado a las 06:00, se prevén dos actividades principales que afectarán la circulación vehicular y peatonal.

En el centro paceño, la Central Obrera Boliviana (COB) protagonizará la marcha denominada “Por la vida para salvar Bolivia”, además de un mitín de protesta.

Foto: Reporte de transitabilidad. Policía Boliviana.

En un segundo punto, en inmediaciones de la iglesia San Pedro, está programada una reunión entre el Gobierno y sectores movilizados, con participación de las Iglesias Evangélicas Unidas.

Plaza Murillo resguardada

La Policía advirtió además que Plaza Murillo permanecerá sin acceso, con cierre de vías y restricciones en el perímetro del centro político del país.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la ciudadanía tomar rutas alternas para evitar retrasos y complicaciones en sus desplazamientos.

El reporte se da en medio de una jornada marcada por protestas, bloqueos y movilizaciones que mantienen alta tensión en distintos sectores de la sede de gobierno.

Mira la programación en Red Uno Play