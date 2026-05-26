Atención: estas son las movilizaciones y restricciones en La Paz para este martes

El reporte policial actualizado a las 06:00 advierte afectaciones al tránsito vehicular y peatonal en el centro de La Paz debido a protestas y controles de seguridad.
26/05/2026 6:54
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El Comando Departamental de la Policía emitió un reporte de alerta para este martes 26 de mayo, informando sobre movilizaciones y cortes de vías previstos en distintos puntos de la ciudad de La Paz.
De acuerdo con el comunicado actualizado a las 06:00, se prevén dos actividades principales que afectarán la circulación vehicular y peatonal.
En el centro paceño, la Central Obrera Boliviana (COB) protagonizará la marcha denominada “Por la vida para salvar Bolivia”, además de un mitín de protesta.
En un segundo punto, en inmediaciones de la iglesia San Pedro, está programada una reunión entre el Gobierno y sectores movilizados, con participación de las Iglesias Evangélicas Unidas.
Plaza Murillo resguardada
La Policía advirtió además que Plaza Murillo permanecerá sin acceso, con cierre de vías y restricciones en el perímetro del centro político del país.
Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la ciudadanía tomar rutas alternas para evitar retrasos y complicaciones en sus desplazamientos.
El reporte se da en medio de una jornada marcada por protestas, bloqueos y movilizaciones que mantienen alta tensión en distintos sectores de la sede de gobierno.
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