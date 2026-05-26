Día de la madre: Esta es la disposición que oficializó el Ministerio de Trabajo

El Ministerio de Trabajo emitió un comunicado oficial ratificando el descanso de media jornada laboral para este miércoles 27 de mayo en homenaje a las trabajadoras que son madres. Esta disposición legal conmemora la valerosa batalla de las heroínas de San Sebastián en la colina de la Coronilla durante la gesta independentista de 1812.

Alcance de la medida laboral

La determinación establece un asueto obligatorio destinado a todo el personal femenino con hijos que se desempeña en el sector público. Por su parte, las empresas y establecimientos del sector privado deberán adecuarse a esta normativa considerando sus propios horarios y modalidades internas de trabajo.

El beneficio se ampara en la Ley del 8 de noviembre de 1927 y se ejecuta en estricto cumplimiento de lo estipulado por el Decreto Supremo 4927.

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