Sin viáticos y sin alimentos: El drama de los transportistas varados en los bloqueos

La prolongación de los bloqueos en las carreteras del país continúa generando un impacto directo en el sector del transporte pesado.

En el punto de bloqueo instalado en San Julián, conductores de camiones cisterna que transportan combustible con destino a Beni y Cobija reportan una situación crítica debido a los varios días que permanecen varados sin poder continuar su recorrido.

Los transportistas señalaron que el tiempo de espera ha provocado el agotamiento de los recursos destinados para sus viajes, situación que ha llevado a varios conductores a depender de ollas comunes y ayuda solidaria organizada en el lugar para poder cubrir necesidades básicas como la alimentación.

“Ya acabamos el guiso, más atrás nos tocará hacer otra olleadita, porque no queda más”, expresó uno de los conductores mientras compartía una comida preparada en el lugar.

Asimismo, indicaron que las rutas alternas no representan una solución viable debido a la existencia de otros puntos de bloqueo y las dificultades que implica modificar los trayectos, especialmente para unidades que transportan GLP y combustibles.

El sector pidió una respuesta de las autoridades y expresó su preocupación por las reiteradas afectaciones que enfrentan durante conflictos sociales, advirtiendo que las interrupciones en las carreteras impactan directamente en sus condiciones laborales y económicas.

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