Cochabamba confirma asistencia a la reunión nacional cívica

Ante el severo impacto económico y social que sufre la región, el Comité Cívico de Cochabamba confirmó su participación en el encuentro nacional de emergencia que congregará a los nueve comités cívicos del país este jueves en la ciudad de Santa Cruz. La cita tiene carácter urgente y buscará unificar criterios frente a los conflictos que paralizan el territorio nacional.

La situación del departamento es crítica: Cochabamba cumple hoy una semana exacta de aislamiento terrestre total, con salidas y llegadas suspendidas por el corte de las principales vías. A nivel nacional, el panorama es aún más complejo, acumulando ya 24 días de movilizaciones y tensión social concentradas principalmente en La Paz.

Exigencia de libre transitabilidad y legalidad

El líder cívico cochabambino, Jhonny Quintela, enfatizó que la premisa del Movimiento Cívico Nacional será exigir al Órgano Ejecutivo el cumplimiento estricto de sus deberes constitucionales.

"Esta determinación fue tomada entre todos para tratar temas fundamentales con el Gobierno y las obligaciones que tiene respecto al uso legal de las leyes, en el sentido de garantizar a la ciudadanía la seguridad y la libre transitabilidad, fundamentalmente", argumentó Quintela.

Asimismo, la dirigencia advirtió sobre el inminente riesgo de que se desaten enfrentamientos entre ciudadanos si las autoridades no actúan con prontitud. El representante valluno remarcó que la línea del sector es estrictamente pacífica, apostando por el entendimiento mutuo, pero demandando respuestas honestas: "Necesitamos saber qué va a hacer el Gobierno, de qué forma va a solucionar el problema en el país. Necesitamos que sea sincero en ello con todo Bolivia".

Estado de emergencia y convocatoria a vigilia

En paralelo a las gestiones políticas y de coordinación, Cochabamba se declaró formalmente en estado de emergencia. No obstante, apelando a la fe y buscando evitar escenarios de violencia, el comité convocó a una movilización pacífica y espiritual en las próximas horas.

Para este miércoles a las 18:30 horas, se invitó a toda la ciudadanía a concentrarse en una jornada de oración colectiva. La única consigna para los asistentes es portar velas y banderas blancas.

"Pedimos a Dios que nos dé sabiduría e inteligencia a nuestros gobernantes y también a las personas que nos están bloqueando; que pueda iluminarles para que cambien de accionar de esa manera", concluyó Quintela, reafirmando que las determinaciones de presión o medidas de hecho se definirán orgánicamente en la cumbre del jueves en la capital oriental.

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