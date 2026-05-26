Caída de un enorme eucalipto aplasta una camioneta y deja al conductor herido en Tiquipaya

Un violento temporal con fuertes vientos, llovizna y un marcado descenso de temperaturas —tras la nevada registrada ayer en la cumbre— provocó momentos de terror esta tarde en la avenida Ecológica, en el sector de Tiquipaya. Un eucalipto de gran tamaño se desplomó por completo, impactando de lleno contra la cabina de una camioneta de carga que circulaba por la zona.

El accidente dejó la vía completamente intransitable y movilizó de emergencia a los equipos de rescate, la Policía Boliviana, Bomberos y personal municipal.

El impacto y el estado de la víctima

El gigantesco tronco cayó directamente sobre la parte frontal del vehículo de trabajo. La cabina del conductor quedó totalmente hundida y el parabrisas destruido. Afortunadamente, no se registraban más ocupantes en el motorizado. La carga y las herramientas que transportaba en la parte trasera no sufrieron daños.

Respecto al chofer, cuya identidad y edad aún no han sido confirmadas, se informó que logró ser rescatado consciente, aunque presenta heridas de gravedad debido a la magnitud del impacto. Fue evacuado de urgencia en una ambulancia hacia el centro médico privado más cercano.

"La fatalidad hizo que el árbol cayera justo sobre la cabina. Estamos a la espera del reporte oficial del hospital, mientras priorizamos el retiro del material", informó uno de los encargados de Obras Públicas del municipio.

Caos vehicular y trabajos de emergencia

El desplome obligó al cierre total del carril norte de la transitada avenida Ecológica, lo que generó un intenso congestionamiento vehicular. Efectivos policiales y de bomberos se desplegaron rápidamente para realizar desvíos estratégicos hacia el carril sur y así descongestionar la ruta.

Por su parte, cuadrillas de la Unidad de Madre Tierra y Obras Públicas de la Alcaldía de Tiquipaya ejecutan un arduo trabajo con maquinaria pesada y motosierras para seccionar el tronco y remover las ramas.

Tala de emergencia por seguridad

Ante el peligro latente y la persistencia de las ráfagas de viento, las autoridades municipales tomaron la determinación de talar de inmediato un segundo eucalipto de gran antigüedad. Este árbol colindante ya mostraba signos de inestabilidad y corría el riesgo inminente de venirse abajo, lo que habría desatado una tragedia mayor.

Las autoridades locales estiman que la circulación vehicular en el carril afectado se restablecerá por completo en los próximos minutos, una vez que concluya el retiro total de los escombros y troncos de la capa asfáltica.

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