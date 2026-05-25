La riqueza cultural de Bolivia volvió a brillar con fuerza en el corazón de Europa. La comunidad boliviana radicada en Alemania se hizo presente en una nueva edición del Carnaval de las Culturas de Berlín (Karneval der Kulturen) 2026, el festival folclórico multicultural más grande e importante del país germano, el cual congrega año tras año a cientos de miles de asistentes de diversas nacionalidades.

El tradicional desfile, que llenó de color y música las calles del distrito multicultural de Kreuzberg, desarrolló su recorrido el domingo 24 de mayo, partiendo desde el estratégico cruce de las avenidas Frankfurter Allee y Proskauer Straße.

Una delegación de orgullo nacional

La representación del país estuvo liderada por dos importantes bloques folclóricos que destacaron dentro del cronograma oficial del evento internacional:

Suri Sikuris: Una comitiva organizada por la comunidad boliviana que ingresó en el puesto número 2 del recorrido, cautivando al público con sus imponentes tocados de plumas y el sonido místico de los sikus. Bolivien Folk (Arete Guasu): La agrupación nacional se adueñó del puesto número 39 del carnaval para recrear la sagrada festividad de la cultura guaraní.

"Rosita Pochi" en versión bilingüe

El momento cumbre de la jornada y que acaparó la atención de los asistentes locales e internacionales ocurrió durante la presentación de Bolivien Folk. La agrupación no solo deslumbró con la coreografía, los trajes típicos y las máscaras tradicionales de la gran fiesta del Arete Guasu, sino que sorprendió a todos al interpretar la célebre canción "Rosita Pochi" combinando el ritmo boliviano con la letra en alemán.

Esta ingeniosa adaptación musical sirvió como un puente de integración cultural, permitiendo que el público alemán comprendiera y conectara profundamente con el mensaje de alegría y respeto a la naturaleza que caracteriza a esta danza del oriente boliviano. Con esta destacada participación, los residentes bolivianos consolidaron una vez más el posicionamiento de la marca país en los escenarios culturales más exigentes de Europa.

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