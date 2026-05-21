En un escenario cinematográfico tradicionalmente complejo para las producciones locales, el cine nacional saca garras —y alas—. "La Hija Cóndor", el más reciente largometraje del laureado director boliviano Álvaro Olmos Torrico, se consolida como un auténtico fenómeno de taquilla y crítica tras superar la impresionante cifra de 15.000 espectadores desde su estreno, asegurando así su permanencia para una tercera semana consecutiva en la cartelera del país.

La producción, que ya venía precedida de elogios y galardones en el circuito internacional, encontró su mayor fortaleza en el respaldo del público boliviano. El impacto fue particularmente alto en ciudades como Cochabamba, Sucre y Oruro, logrando un movimiento colectivo impulsado por el "boca a boca", las redes sociales y la asistencia masiva a las salas.

Una lucha cultural frente a los gigantes de Hollywood

El éxito de ‘La Hija Cóndor’ no es un dato menor. La película se abre paso en un mercado dominado por el monopolio de las grandes distribuidoras internacionales (las majors) y en un contexto histórico de distanciamiento entre el público local y las producciones nacionales.

Cine boliviano: ‘La Hija Cóndor’ supera los 15.000 espectadores. Foto: cortesía prensa "La Hija Cóndor"

Para el equipo de producción, este hito demuestra que "las luchas no sólo se dan en las calles, sino también en los espacios culturales", logrando tender puentes, romper barreras invisibles y convocar a nuevas audiencias a las salas de cine.

El aplauso unánime de la crítica

Especialistas e intelectuales del país coincidieron en la potencia narrativa e identitaria de la obra de Olmos. Así, Andrés Laguna (antropólogo y filósofo) destacó en sus líneas para La Ramona que el filme "debería recordarnos que el cine boliviano, al igual que nuestra identidad, es un camino transurbano, una negociación constante en la imposibilidad de los espacios puros". Yuri Torrez (sociólogo y comunicador) resaltó el matiz de la identidad cochabambina presente en la cinta, describiéndola como "el mestizaje, pero labrado ‘desde abajo’ y en clave de género y generacional". También Ricardo Bajo (periodista y crítico de cine) fue categórico al afirmar que con esta producción "el cine boliviano resucita, así como ave poderosa, sabia y libre (...) ‘La Hija Cóndor’ es una de esas películas que se quedan tatuadas en el lado iluminado del corazón".

Quienes ya la han visto la describen como una experiencia cinematográfica profundamente sensorial y emocional, diseñada específicamente para ser vivida y disfrutada frente a la gran pantalla.

La película está disponible actualmente en salas de Cochabamba, La Paz, Potosí, Sucre, Santa Cruz, y Tarija. Al cine boliviano, definitivamente, lo sostiene su gente.

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