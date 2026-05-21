Una bandera cruceña de 50 metros liderará marcha en defensa de la democracia

Al menos 24 sectores cívicos, representantes de las 15 provincias y de los 56 municipios de Santa Cruz, además de cuatro bloques regionales y juntas vecinales, participarán este jueves en una marcha que partirá desde la Plaza del Estudiante a las 17:30 y recorrerá el centro de la ciudad hasta llegar a la plaza 24 de Septiembre.

Agustín Zambrana, primer vicepresidente cívico, señaló que la movilización busca defender la democracia en Bolivia, en medio de los conflictos y bloqueos que atraviesa el país y que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

“De acá saldrá el mensaje de decirle al país que la democracia se blinda y se da una señal a toda la nación por el bien de nuestro país”, aseguró Zambrana.

La marcha estará encabezada por una bandera cruceña de más de 50 metros, que será sostenida por dirigentes de los 56 municipios, las 15 provincias y expresidentes cívicos, como una muestra de unidad del departamento.

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