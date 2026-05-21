Camiones con carne quedan atrapados en rutas bloqueadas en Cochabamba

Los bloqueos en distintas carreteras del país mantienen paralizados a más de 20 camiones que transportan carne de res congelada destinada a la exportación, generando preocupación entre transportistas y operadores logísticos por el riesgo de pérdidas económicas y el mantenimiento de la cadena de frío.

Los vehículos permanecen detenidos desde hace varios días en puntos de Quillacollo, Sacaba y Santa Cruz, en medio de dificultades para continuar su ruta hacia Chile y posteriormente a China. Cada camión transporta aproximadamente 24 toneladas de carne congelada, bajo estrictas condiciones sanitarias y de seguridad.

Un conductor afectado relató la compleja situación que enfrentan en ruta.

“Estamos ya una semana aquí parados y bueno tenemos que estar junto al camión para resguardar la cadena de frío”, señaló.

El transportista advirtió que el principal riesgo es la posible descomposición de la carga si se interrumpe el sistema de refrigeración. Indicó además que la mercadería debe mantenerse bajo control constante para evitar sanciones en destino.

“Cada camión lleva 24 toneladas de carga de carne congelada”, explicó, al señalar que la carga se encuentra precintada conforme a normativa del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y de la naviera.

Los transportistas también reportaron que utilizan generadores adicionales para mantener la refrigeración durante la espera. “Tenemos otro generador para mantener la cadena de frío, eso tenemos que ver que funcione”, afirmó.

La situación ha obligado a los conductores a permanecer junto a sus unidades, mientras reportan que la carne se mantiene congelada “como piedras”, pero con el riesgo latente de deterioro si la espera se prolonga.

“Nos sancionarían si no llegamos con la carga en condiciones adecuadas al destino. Salimos de Santa Cruz, luego pasamos por Cochabamba, luego vamos a Oruro, para llegar a Pisiga y finalmente a nuestro destino que es Iquique”, puntualizó.

Los transportistas señalaron que, en condiciones normales, el viaje demoraba entre tres y cuatro días, pero ahora las demoras se han extendido por varios días, generando costos adicionales que no siempre son cubiertos de inmediato.

Además, denunciaron que el uso de generadores eléctricos ha provocado molestias en las zonas donde permanecen varados.

De acuerdo con datos oficiales, la transitabilidad en distintas rutas del país continúa complicada. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que existen más de 40 puntos de bloqueo activos en al menos seis departamentos, siendo La Paz la región más afectada, lo que ha impactado directamente en el transporte pesado y el abastecimiento.

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