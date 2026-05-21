Atención: estos son los puntos de bloqueo y marchas activas en La Paz y El Alto

El Comando Departamental de la Policía difundió un reporte actualizado sobre los principales puntos de bloqueo y movilizaciones que afectan a las ciudades de La Paz y El Alto, además de rutas interdepartamentales y provinciales, en medio de la crisis social y política que atraviesa el país.

De acuerdo con el informe, en la ciudad de El Alto se registran puntos de bloqueo en sectores como Ballivián, Faro Murillo, Ceja Multifuncional, Peaje de la Autopista y el cruce a Viacha. Asimismo, se reportan cortes y conflictos en la zona Sur de La Paz, específicamente en las carreteras a Palca, Río Abajo y Achocalla.

Carreteras interprovinciales

En las rutas interprovinciales e interdepartamentales también persisten bloqueos. La Policía identificó puntos de conflicto en la carretera La Paz-Yungas, a la altura de Palos Blancos, Tranca Tajlihui y el cruce a Sapecho. En la vía La Paz-Oruro se registran bloqueos en Sica Sica, Konani, Patacamaya, Achica Arriba y Senkata.

Foto: Reporte de transitabilidad actualizado. Policía Boliviana.

La ruta hacia Copacabana permanece afectada en Batallas, Achacachi y Ancoraimes, mientras que la carretera hacia Desaguadero presenta bloqueos en Tiahuanaco, Jesús de Machaca y Guaqui. De igual manera, en la carretera a Viacha se reportaron conflictos en el municipio del mismo nombre, avenida Ladislao Cabrera y el puente Jacha Tupo.

Foto: Reporte de transitabilidad actualizado. Policía Boliviana.

A esto se suman varias movilizaciones programadas para esta jornada. Entre ellas, un mitin de protesta de La Paz Limpia en el sector de exSoboce y otra concentración del Sindicato de Choferes Litoral en la zona de Obrajes.

Sectores sociales marchan en La Paz

Además, organizaciones sociales como los Ponchos Rojos, la Federación Túpac Katari y sectores campesinos de las 20 provincias protagonizan bloqueos y marchas multisectoriales en el peaje de la autopista.

La Central Obrera Boliviana (COB), junto a otras organizaciones sociales, inició una marcha desde la Multifuncional de la Ceja de El Alto rumbo al centro paceño. La movilización exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz y se desarrolla en medio del desabastecimiento de combustible, alimentos y oxígeno que afecta principalmente a la sede de gobierno.

La Policía también informó que la plaza Murillo permanece cerrada y sin acceso vehicular ni peatonal, mientras que en varios sectores de El Alto existen cortes de vías que generan congestión vehicular y dificultades para el tránsito de personas.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población tomar rutas alternas y evitar las zonas de conflicto para prevenir retrasos y situaciones de riesgo.