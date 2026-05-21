Atención, hogares bolivianos: esto pasará con tu TV tras el apagón analógico

Bolivia comenzará en las próximas semanas el proceso de transición hacia la Televisión Digital Abierta. El llamado “apagón analógico” cambiará la forma de ver televisión en millones de hogares y muchos ya se preguntan si sus televisores seguirán funcionando.
21/05/2026 11:23
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La televisión en Bolivia está a punto de vivir uno de los cambios tecnológicos más importantes de las últimas décadas.
El denominado “apagón analógico” marcará el fin progresivo de las transmisiones tradicionales y dará paso definitivo a la Televisión Digital Abierta (TDA), un sistema que promete mejor calidad de imagen, sonido más nítido y una mayor cantidad de canales.
Aunque el anuncio ha generado dudas y preocupación en muchos hogares, las autoridades aclaran que esto no significa que los televisores dejarán de funcionar automáticamente.
¿Qué es exactamente el apagón analógico?
El apagón analógico consiste en desactivar gradualmente la antigua señal de televisión que durante años llegó a millones de hogares.
A partir de ahora, la transmisión será exclusivamente digital, utilizando el estándar ISDB-Tb, el mismo que ya aplican varios países de la región.
Con este cambio, los usuarios podrán acceder a:
Imagen en alta definición (HD)
Mejor calidad de sonido
Más canales disponibles
Menos interferencias
Señal más estable
Además, permitirá un uso más eficiente del espectro radioeléctrico para futuras tecnologías.
¿Mi televisor dejará de servir?
La respuesta es no.
Los televisores modernos ya cuentan con el sistema compatible para recibir señal digital y solo necesitarán una nueva búsqueda o resintonización de canales.
En cambio, quienes tengan televisores antiguos deberán utilizar un decodificador o sintonizador digital conectado a una antena UHF para seguir viendo televisión normalmente.
¿Cuándo comenzará el cambio?
El proceso será gradual y se dividirá en tres etapas.
Primera fase
Comenzará el 30 de mayo y alcanzará a:
La Paz
Cochabamba
Santa Cruz
Segunda fase
Está prevista para mayo de 2028 e incluirá:
Cobija
Montero
Oruro
Potosí
Sucre
Tarija
Trinidad
Valle Alto
Localidades con más de 40 mil habitantes
Tercera fase
Se desarrollará en mayo de 2030 y abarcará el resto del país.
Actualmente, según la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), ya existen 25 canales transmitiendo en señal digital HD.
¿Cómo prepararse para no perder la señal?
Las autoridades recomiendan:
Verificar si el televisor es compatible con TDA.
Comprar un decodificador digital en caso de tener un equipo antiguo.
Realizar búsquedas automáticas de canales.
Seguir la información oficial y participar de los simulacros técnicos.
Desde la ATT remarcan que el objetivo no es dejar a la población sin televisión, sino modernizar el sistema de transmisión en todo el país.
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