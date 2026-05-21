Bomberos sofocan incendio en lote baldío de la av. G-77 y evitan daños mayores

La rápida intervención de efectivos de Bomberos de la Policía Boliviana permitió controlar un incendio registrado en un lote baldío en la zona de la avenida G-77, evitando que las llamas se propaguen. El hecho consumió alrededor de una hectárea de vegetación y generó alarma entre vecinos de la zona.

Tras recibir las llamadas de auxilio, personal especializado se desplazó hasta el lugar para ejecutar las tareas de sofocación y contener el avance del fuego.

"Bomberos de la Policía Boliviana se constituye lo más pronto posible al lugar de la emergencia, en el cual se ha registrado un incendio de tipo forestal, aproximadamente de una hectárea", informó el teniente Jonathan Camacho.

Las labores permitieron controlar completamente el foco de calor y evitar consecuencias mayores. "Se ha logrado contener el mismo y en este momento ya está consolidado el apagado del incendio forestal", añadió.

Las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas ni daños materiales, aunque la vegetación existente en el terreno fue afectada casi en su totalidad.

Para sofocar la emergencia, se empleó cerca de 10 mil litros de agua. En cuanto al origen del incendio, señalaron que aún no se establecieron las causas.

Ante las condiciones climáticas y la presencia de fuertes vientos, Bomberos reiteraron el llamado a evitar quemas y chaqueos, debido al riesgo de que este tipo de situaciones se salgan de control y generen emergencias de mayor magnitud. Asimismo, recordó que la línea gratuita 119 se encuentra habilitada las 24 horas para atender reportes de emergencia.

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