Cochamanidis cuestiona falta de acciones del Gobierno ante bloqueos

Stello Cochamanidis, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, lamentó que el Gobierno no asuma medidas para despejar los bloqueos, mientras en La Paz comienza a sentirse el desabastecimiento de alimentos y el incremento de precios, tras tres semanas de movilizaciones y carreteras cortadas.

“Hoy vemos gente desesperada en La Paz buscando alimentos, no hay combustible y vemos que las personas que salen a trabajar son agredidas por estos delincuentes. No hay seguridad en La Paz y no se están tomando las medidas adecuadas”, indicó Cochamanidis.

En relación con la ley antibloqueos, que ayer fue descartada por el presidente, el dirigente cívico señaló que la decisión final recaerá en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Quienes toman la decisión de aprobar o no una ley son los legisladores, y el presidente tiene la obligación de promulgarla. Acá los deseos personales pasan a segundo plano cuando hay una ley por delante”, señaló.

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