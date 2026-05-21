Transporte pesado pide “pausa humanitaria” por bloqueos y alerta 10 mil choferes varados

La situación de los bloqueos continúa generando repercusiones en distintos sectores del país. Desde el Transporte pesado alertaron sobre las dificultades que enfrentan miles de conductores que permanecen varados en rutas nacionales, por lo que solicitaron una “pausa humanitaria” y medidas urgentes para garantizar condiciones mínimas para los afectados.

Juan Yujra, dirigente del Transporte pesado, informó que alrededor de 10 mil transportistas se encuentran retenidos en distintos puntos de bloqueo, principalmente en el occidente del país, una situación que —según señaló— pone en riesgo la salud y el bienestar de los conductores.

"Como sector, están ahí como unos 10 mil transportistas en distintos puntos de bloqueo que existen, principalmente en el occidente", afirmó Yujra.

El dirigente explicó que muchos choferes tienen enfermedades de base y requieren medicamentos o asistencia que no pueden recibir debido a las restricciones de circulación.

"Necesitamos que las autoridades puedan gestionar algo para hacerles llegar alimentos o algo para que ellos puedan estar bien", manifestó.

Yujra también cuestionó la continuidad de las medidas de presión y pidió a los sectores movilizados reconsiderar las acciones asumidas.

"Necesitamos trabajar, necesitamos levantar la economía de este país. Ya son 20 días de movilizaciones perjudicando a un país entero", sostuvo.

Respecto a las pérdidas económicas, el representante indicó que cada transportista estaría dejando de percibir entre 15 mil y 17 mil bolivianos debido a la paralización de actividades durante las últimas semanas.

Asimismo, señaló que aún no se tuvo acercamientos con autoridades nacionales pese a haber enviado solicitudes formales para atender la problemática.

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