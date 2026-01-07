TEMAS DE HOY:
Economía

Transporte pesado espera aclaraciones del DS 5503 en mesas técnicas y advierte riesgos si se elimina la norma

El sector espera precisiones sobre arancel cero, facturación y aduanas. Advierte riesgos si se elimina el decreto, como pide la COB.

Miguel Ángel Roca Villamontes

07/01/2026 10:49

Foto: APG

El dirigente del transporte pesado, Juan Yujra, señaló que las mesas técnicas que el Gobierno viene instalando con distintos sectores permitirán aclarar dudas surgidas en torno al Decreto Supremo 5503, norma que elimina la subvención a los combustibles y establece beneficios para sectores vulnerables del país.

Yujra indicó que entre los temas que el sector espera que sean precisados se encuentran el arancel cero para la importación de repuestos y neumáticos, el descargo del 100% de las facturas, así como aspectos vinculados a los procedimientos aduaneros.

“Hay muchas cosas que se van a ir aclarando en las mesas técnicas. Hay artículos del decreto que no han sido socializados y que necesitan ser acomodados”, manifestó el dirigente.

Respecto al contenido del Decreto Supremo 5503, Yujra afirmó que el transporte pesado aceptó la eliminación del subsidio a los carburantes; sin embargo, remarcó que el sector aguarda que el Gobierno haga efectivos los beneficios anunciados con la aplicación de la norma.

Asimismo, advirtió que si el Ejecutivo accede a la demanda de la Central Obrera Boliviana (COB) y decide eliminar el decreto, el país podría enfrentar nuevamente filas por combustible, el retorno del contrabando y un escenario de incertidumbre para los distintos sectores productivos.

 

