Reactivan el ferrobús Santa Cruz–Quijarro: estos son los precios oficiales

Este martes se conocieron las tarifas oficiales del ferrobús que reiniciará operaciones este viernes 27 de febrero, conectando Santa Cruz de la Sierra con Puerto Quijarro, con paradas intermedias en distintas estaciones del oriente boliviano.

De acuerdo con la información proporcionada y confirmada por Ferroviaria Oriental S.A. (FO) y por la Unidad Técnica de Ferrocarriles (UTF), la tarifa fue establecida de la siguiente manera:

Hasta San José de Chiquitos: Bs 80

Hasta Roboré: Bs 100

Hasta El Carmen: Bs 110

Hasta Puerto Quijarro: Bs 130

Sin embargo, la reactivación de este servicio de transporte férreo, que estuvo paralizado por más de seis años, podría verse afectada por un bloqueo que persiste en Roboré, desde hace dos días.

En Roboré, sectores mantienen un bloqueo en las vías férreas exigiendo la restitución del tren de pasajeros, argumentando que el ferrobús resulta un servicio costoso y no cubre la demanda de la población.

Desde la (UTF) explicaron que la puesta en marcha del ferrobús responde a una fase de prueba y que, en caso de que la demanda supere la capacidad del servicio, no se descarta la implementación del tren de pasajeros.

“La reactivación del ferrobús es una gran oportunidad, veamos como funciona el servicio y si después se necesita implementar el tren de pasajeros lo haremos, pondremos el tren de pasajeros al servicio”, explicó Cynthia Aramayo, directora de la UTF.

Las autoridades esperan que el conflicto sea resuelto en las próximas horas para garantizar el inicio de operaciones del ferrobús y avanzar en la reactivación del transporte ferroviario en el oriente del país.

De acuerdo con información de FO, el ferrobús cuenta con capacidad para 42 pasajeros y operará inicialmente con frecuencia semanal.

El ferrobús partirá de Santa Cruz los viernes a las 18:00 y tiene previsto arribar a Puerto Quijarro a las 09:00 y retornará desde Puerto Quijarro los domingos a las 16:00 para llegar a Santa Cruz a las 06:00.

