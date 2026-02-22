¡Vuelve el ferrobús! Desde el 27 de febrero retorna la ruta a la Chiquitania

El servicio ferroviario beneficiará a poblaciones del oriente boliviano y busca reactivar el transporte regional y el turismo con capacidad para 42 pasajeros.

El servicio del ferrobús hacia la región de la Chiquitania será restablecido desde el 27 de febrero, luego de permanecer suspendido durante seis años debido a la pandemia y la baja demanda de pasajeros.

La reactivación permitirá nuevamente la conexión ferroviaria entre varias poblaciones del departamento de Santa Cruz, entre ellas San José, Roboré, Chochís, Aguas Calientes, Carmen Rivero Tórrez y Puerto Quijarro, facilitando el transporte de pasajeros y fortaleciendo la integración regional.

El ferrobús cuenta con capacidad para 42 pasajeros y representa una alternativa accesible y segura para los habitantes de estas comunidades, además de constituirse en una opción para impulsar el turismo hacia la Chiquitania, reconocida por sus paisajes y riqueza cultural.

El restablecimiento de este servicio forma parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Obras Públicas para fortalecer el sistema ferroviario nacional, mejorar la conectividad y dinamizar la economía en las regiones beneficiadas.

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) también anunció que en las próximas semanas se restablecerá el servicio ferroviario de pasajeros en el tramo Aiquile–Vila Vila, parte de la ruta Cochabamba–Aiquile, luego de concluir inspecciones y labores de fiscalización.

